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Генштаб заявил об опасном приближении кораблей США к границе России

11:00
  • среда
  • 23 июня 2021

В Минобороны считают это провокацией

В российском Генштабе не исключают возможности военных инцидентов с кораблями ВМС США и Великобритании – они опасно приблизились к границам России. Более того, зафиксированы случаи нарушения границы, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
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"Действия кораблей США и их союзников носят явно провокационный характер. Таким образом, создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области", - сказал Герасимов на Московской конференции по безопасности.

Герасимов привел несколько примеров. По словам генерала, 24 ноября эсминец УРО ВС США "Джон Маккейн" нарушил государственную границу Российской Федерации в северо-западной части Японского моря, на подходах к заливу Петра Великого. Американский корабль углубился в российское территориальное море на 2,4 км.

Другой инцидент был зафиксирован 13 октября 2020 года. Эсминец "Дрэгон" ВМС Великобритании нарушил право мирного прохода через территориальное море России в 2 км западнее Севастополя. Корабль совершал переход с включенными радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, сообщает "Интерфакс".

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