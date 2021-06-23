Проект "Наша Победа 80" запустили в России по инициативе Петра Толстого

Участники смогут рассказать о подвиге своего города или родственника

В России стартовал патриотический проект "Наша Победа 80". Его инициатором выступил председатель координационного совета проекта "Поколение уверенного будущего", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Его запустили в День памяти и скорби, 22 июня, у мемориала "Барбашово поле" неподалеку от Владикавказа. Проект "Наша Победа" - часть акции "Герои регионов". Он доступен не только для россиян, но и жителей стран СНГ, народы которых боролись с фашизмом.

"Вот уже 80 лет мы вспоминаем своих дедов и прадедов, их героический подвиг, самопожертвование. Передать эту память будущим поколениям, защитить от наглых и лицемерных нападок – задача всех нас, ныне живущих", - отметил Толстой.

Принять участие могут россияне и жители СНГ, котроые боролись с фашизмом, в возрасте от 14 до 35 лет. Пользователи могут рассказать в социальных сетях о подвиге родного города или родственника в годы Великой Отечественной войны. Победителей определят в шести номинациях.

Проект будет работать до 80-летия Победы.За четыре года его участники создадут календарь событий и покажут, как жил Советский Союз в годы войны.

"Народ, не помнящий своей истории, не имеет будущего", - подчеркнул Толстой.

Также 22 июня вице-спикер Госдумы принял участие в церемонии открытия обновленного памятника "Воину-Победителю", который отреставрировали в московском районе Кузьминки после вмешательства парламентария.

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