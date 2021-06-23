Коронавирусом в России заболели еще 17594 человека

Выздоровели 12660 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 17594 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 548 человек, выздоровели 12660 заболевших.

В Москве за сутки заболели 6534 человека, в Подмосковье - 2323, в Санкт-Петербурге - 1092.

За весь период пандемии в стране выявлено 5368513 случаев инфекции. Умерли 130895 пациентов. Выздоровели 4902110 человек.

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