Депутат Мосгордумы Титов предложил расширить эксперимент по внедрению технологии сдерживания скорости движения

Сейчас новая система установлена в Зеленограде

Депутат Мосгордумы Андрей Титов выразил уверенность в том, что запущенный в Зеленограде эксперимент по внедрению технологии сдерживания скорости движения транспорта нужно расширить.

Ранее на пересечении проспекта Генерала Алексеева и ул. Конструктора Гуськова в дорожном покрытии были установлены детекторы, измеряющие скорость транспорта. Если водитель превышает скорость, то на ближайшем светофоре его ожидает красный сигнал светофора.

Парламентарий отметил, что превышение скорости является самым частым нарушением ПДД и приводит к множеству аварий. По его словам, светофоры не способны справиться со всеми проблемами.

"Нам нужна сознательная политика снижения скорости в городе: в густонаселенных жилых массивах нет места лихачеству, и нужно сознательно снижать скорость автомобилей. Пренебрежение скоростным режимом стоит жизни, и в Зеленограде уже есть печальные случаи, когда люди гибли на нерегулируемых переходах именно потому, что водители не успевают среагировать на пешеходов на высокой скорости. К этому вопросу нужно подходить системно", - заявил Титов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день существует несколько способов снизить среднюю скорость движения транспорта в городе. К примеру, в некоторых городах перекрестки заменяют на круговое движение.

"Есть варианты специальных шумовых полос на сложных участках: при езде по такому покрытию в салоне автомобиля вырастает уровень шума, что также заставляет водителя замедлиться. Используются различные тактики и подходы", - объяснил депутат.

Титов добавил, что тестирующаяся в Зеленограде технология призвана поменять существующую поведенческую модель.

"Если человек рассуждает, что он сейчас прибавит скорость, проскочит побыстрее и ни от кого не убудет, то теперь его ждет неприятный сюрприз - датчик превышения скорости сработает, и на следующем же перекрестке он встанет на красный. Мы должны на автоматическом уровне закреплять социально ответственное поведение: гнать невыгодно, а ехать спокойно - разумно, ответственно, и на следующем перекрестке тебя ждет зеленый свет. Такие технологии должны применяться шире", - заключил депутат.

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