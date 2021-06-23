В Москве прощаются с Анатолием Лысенко

Его похоронят на Троекуровском кладбище

В Москве сегодня прощаются с Анатолием Лысенко. Известный журналист ушёл из жизни в минувшее воскресенье. Ему было 84 года.

Траурная церемония проходит в здании телецентра "Останкино", куда пришли его близкие, друзья и коллеги.

Анатолий Григорьевич был одной из самых ярких фигур в истории отечественного телевидения. В профессию он пришёл в середине 50-х. Один из создателей легендарной программы "Взгляд", которая изменила лицо советской тележурналистики и оказала влияние на общественно-политическую обстановку в стране. Руководил холдингом ВГТРК, принимал участие в создании телеканала "ТВ Центр", а с 2012 года занимал пост генерального директора ОТР.

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