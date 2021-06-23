В Челябинске от удара молнии сгорел новый многоквартирный дом (видео)

Как такое могло произойти - выясняют специалисты

Под Челябинском после удара молнии загорелась крыша нового многоквартирного дома.

ЧП произошло вечером 22 июня в микрорайоне Залесье. Во время грозы молния попала в жилой трехэтажный дом по улице Еловая, 3. Этот момент зафиксировала камера. 10 человек, в том числе ребенок, смогли эвакуироваться самостоятельно, еще двоих вывели спасатели.

Огонь охватил кровлю дома на площади 780 квадратных метров – это две трети крыши. Квартиры во втором и третьем подъездах залило водой.

Для жильцов организовали пункт временного размещения в детском саду, однако все они разместились у родственников. Пострадавших нет.

Как такое могло произойти – предстоит выяснить специалистам. Причины происшествия устанавливают специалисты Испытательной пожарной лаборатории и отделения дознания государственного пожарного надзора. Управляющая компания начала проверку щитков и проводки на предмет короткого замыкания. На месте ЧП работает комиссия, которая оценит ущерб от пожара.

"Пострадавшим семьям будет оказана материальная помощь, размер которой будет определен после оценки ущерба. Также мы готовы предложить помощь психологов при необходимости", - сообщила порталу 74.RU министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

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