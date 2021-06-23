Елена Кац подвела итоги опроса по реконструкции футбольного поля в парке "Радуга"

Поддержали идею более 1900 жителей

Парк "Радуга" - одно из любимых мест для отдыха не только жителей Вешняков, сюда приезжают из соседних районов. Он постоянно благоустраивается и обновляется: так, недавно в парке появилось новое пространство для любителей скейтбординга. Но футбольное поле нуждается в реконструкции, за эту инициативу проголосовали более 1900 москвичей, подвела итоги опроса главный врач детской городской больницы № 7, муниципальный депутат Елена Кац.

"Как мы и ожидали, люди внесли множество предложений по реконструкции поля. Среди них – сделать подложку, чтобы поле не было таким жестким, а также заменить само покрытие, обустроить дренажную систему, провести дополнительное освещение и многое другое", - заявила Кац.

Депутат добавила, что сейчас все предложения суммируются, затем их передадут в префектуру ВАО и в Департамент культуры города Москвы. Кац не сомневается, что власти учтут мнения жителей будет учтено при разработке сметы на реконструкцию объекта.

Елена Кац ранее лично проинспектировала детские и спортивные площадки в районах Новогиреево, Вешняки и Ивановское. Депутат организовала опрос по поводу их реконструкции и предложила жителям ответить на вопросы о том, что в первую очередь нужно заменить.

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