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Эксперт оценил риск торфяных пожаров этим летом

12:10
  • среда
  • 23 июня 2021

Возможно ли повторение 2010 года?

В этом году риск возгорания торфяников присутствует, но он не настолько высок, как в 2010 году, заявил заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов.
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По его словам, на следующей неделе в столичном регионе ожидается похолодание и дожди, после чего уже не будет сильной жары. "Это подправит ситуацию", - уверен Семенов.

Кроме того, в конце текущей недели возможен приход холодного фронта и возникновение шквального ветра. Однако с уверенностью об этом говорить сложно, поскольку в период антициклона погода очень нестабильна.

Климатолог подчеркнул, что на этот раз почва гораздо менее сухая, чем 11 лет назад, а потому ситуация не представляет большой опасности, передает "Вечерняя Москва".

"В 2010-м температура воздуха превышала 40 градусов. На данный момент почва не такая сухая, а листва деревьев находится в стадии активного роста, испаряя влагу. Это немного облегчает ситуацию. В 2010-м году такая жара стояла несколько недель, все тепло накапливалось в нижнем слое атмосферы", - напомнил Семенов.

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