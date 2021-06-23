Вышла в свет уникальная книга, написанная московскими школьниками, "Память блокады"

Дети собрали рассказы свидетелей блокады Ленинграда

Московские школьники, принявшие участие в проекте "Мой район в годы войны", собственноручно собрали и проиллюстрировали истории людей, переживших блокаду. Сборник пронзительных, трагичных, но полных мужества рассказов получил название "Память блокады".

Депутат Госдумы Ирина Белых, курирующая проект, заявила, что лично передаст в музеи Санкт-Петербурга, а также в Законодательное Собрание города несколько экземпляров книги.

"В столице живут немало свидетелей блокады Ленинграда. Я горжусь тем, что истории этих людей стали доступны всем гражданам России, электронная версия книги уже выложена на сайте общественного движения "Москвичи москвичам". Столичными школьниками и студентами проведена большая работа, и это тот огромный вклад в сохранение исторической памяти и передачи последующим поколениям информации о героическом прошлом нашего народа", - уверена парламентарий.

Экземпляры книги займут почетное место среди экспонатов Государственного мемориального музея "Обороны и блокады Ленинграда", а также в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда". Кроме того, экземпляры книги будут переданы в ветеранские организации, библиотеки, школы, колледжи и музеи Москвы.

"Передача книги "Память блокады" - особое, знаковое событие для современного Санкт-Петербурга. Это единение сердец двух столиц, двух городов, принявших на себя удар захватчиков. Десятки страниц, которые никого не оставляют равнодушным, и это все написано детьми! Это поистине исключительная работа", - отметила депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вера Сергеева.

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