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Врачи объявили о чрезвычайной заразности индийского штамма

12:04
  • среда
  • 23 июня 2021

Беспокоит медиков и устойчивость вируса к антителам

Индийские врачи заявили о чрезвычайной заразности выявленного в стране нового штамма коронавируса "Дельта плюс". Как сообщили во Всеиндийском институте медицинских наук, заразиться этой разновидностью можно, просто пройдя мимо больного человека без маски.
В мире появился еще один опасный штамм коронавируса

"Специалисты Индийского консорциум по геномике SARS-CoV-2 изучают его, и мы узнаем, насколько эффективны вакцины против него", — приводит слова сотрудника института издание India Today.

Ученые отмечают, что соблюдение мер безопасности помогает пресечь распространение инфекции. Тем не менее,  власти обеспокоены устойчивостью штамма "Дельта плюс" к антителам, а также его способностью "обходить" иммунитет. Пока в стране выявлено 22 случая заражения новой разновидностью индийского штамма.

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