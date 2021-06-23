Избитый Кокориным и Мамаевым водитель отсудил у футболистов 200 тысяч

Компенсация морального вреда

Водитель Виталий Соловчук, на которого в октябре 2019 года напали футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, взыскал 200 тысяч компенсации морального вреда.

Всего по иску были привлечены четыре ответчика, двое из них – скандальные футболисты. По решению суда с Мамаева и Кокорина взыщут по 50 тысяч рублей, передает ТАСС.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками двух инцидентов в Москве. Они избили водителя Ольги Ушаковой, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь ее иномарки. Затем они подрались в кафе с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга и гендиректором ФГУП "НАМИ".

Мамаев получил год и пять месяцев колонии, а Кокорин - 1,5 года. Они вышли по УДО в сентябре прошлого года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram