Доктор Румянцев: какой вакциной прививаться от COVID-19, должен решать врач

Это поможет избежать осложнений

Перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом по поводу выбора вакцины и возможных противопоказаний.

Об этом заявил главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев. Он отметил, что вакцинация по-прежнему остается единственным эффективным способом защиты от коронавируса.

"Другого пути защититься от коронавируса, кроме вакцинации, не существует. Особенно это важно в свете появления новых штаммов COVID-19", - отметил он.

Получившие вакцинацию могут заболеть коронавирусом, но в легкой форме и без осложнений. У 93-95% из тех, кто прошел два этапа вакцинации, формируется иммунный ответ, то есть достаточный уровень антител – они защищают от инфекции в течение минимум 6 месяцев.

Через шесть месяцев после сделанной прививки нужно проверить уровень антител и в случае низкого титра — ревакцинироваться, объяснил Румянцев.

Вакцинация противопоказана аллергикам, беременным женщинам, детям до 18 лет и тем, у кого непереносимость компонентов вакцины.

Людям, имеющим заболевания эндокринной системы, хронические заболевания печени и почек, аутоиммунные заболевания, эпилепсию, перенесшим инфаркт и инсульт, период прививки подбирает врач.

Если после прививки поднялась температура, можно принять парацетамол, который в отличие от аспирина, не имеет побочных эффектов.

Румянцев напомнил, что человек может быть заражен, но не иметь проявлений болезни. Важно носить маску, следить за чистотой рук и вовремя прививаться.

"Прививаясь, вы защищаете от коронавируса не только себя, но и близких, прежде всего лиц старшего возраста", - подчеркнул Румянцев.

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