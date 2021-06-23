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Кабмин утвердил сроки Всероссийской переписи населения

12:27
  • среда
  • 23 июня 2021

Подписано постановление правительства

Правительство России утвердило сроки Всероссийской переписи населения. Согласно подписанному постановлению, она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.
Путин согласился перенести Всероссийскую перепись населения

"Подписано постановление правительства РФ... Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения - с 1 по 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении медиаофиса переписи.

Отмечается, что первые итоги, касающиеся численности населения, подведут уже в конце 2021 года. Окончательные результаты будут объявлены до конца 2022-го. Сроки Всероссийской переписи населения переносились из-за пандемии коронавируса. Перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем - на сентябрь, передает РИА Новости.

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