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Рекордное число москвичей записалось на вакцинацию за сутки

12:46
  • среда
  • 23 июня 2021

Собянин надеется, что горожане скоро получат надежную защиту от пандемии

Жители столицы стали намного активнее записываться на вакцинацию. За минувшие сутки число обратившихся в прививочные пункты москвичей возросло десятикратно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин: количество москвичей, получивших первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек

"К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом. Но что радует - все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться", - заявил Собянин во время осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

По данным мэра, 22 июня записались на вакцинацию от коронавируса примерно 60 тысяч человек. Собянин отметил, что еще недавно показатели падали до минимума в 6 тысяч. Такая активность позволяет надеяться, что в ближайшие месяцы москвичи смогут стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни, передает TVC.RU.

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