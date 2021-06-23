Рекордное число москвичей записалось на вакцинацию за сутки

Собянин надеется, что горожане скоро получат надежную защиту от пандемии

Жители столицы стали намного активнее записываться на вакцинацию. За минувшие сутки число обратившихся в прививочные пункты москвичей возросло десятикратно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом. Но что радует - все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться", - заявил Собянин во время осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

По данным мэра, 22 июня записались на вакцинацию от коронавируса примерно 60 тысяч человек. Собянин отметил, что еще недавно показатели падали до минимума в 6 тысяч. Такая активность позволяет надеяться, что в ближайшие месяцы москвичи смогут стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни, передает TVC.RU.

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