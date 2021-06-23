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Названы небезопасные приложения для смартфонов

13:07
  • среда
  • 23 июня 2021

Не соблюдая правила, можно запросто загрузить шпионскую программу

Специалисты Роскачества провели расследование и выяснили, какие приложения для смартфонов на Android работают как шпионы.

Проверка показала, что несут в себе угрозу приложения-будильники. Программа пытается заполучить доступ к мобильным данным, например, геолокации или списку контактов, что абсолютно не нужно для функционирования будильника.

Приложения нужно всегда скачивать из официальных магазинов, внимательно читать разрешения, которые запрашивает программа. Если приложение-будильник просит геоданные, доступ к микрофону, то оно скорее всего шпионское.

Кроме того, важно не игнорировать системные обновления безопасности платформы и всегда использовать антивирус.

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