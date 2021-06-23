Бритни Спирс рассказала о планах на дальнейшую карьеру

Речь идет о возвращении певицы на сцену

Певица Бритни Спирс призналась, что сейчас наслаждается жизнью и не задумывается о возобновлении карьеры. Кроме того, у звезды продолжаются судебные тяжбы с отцом Джеймсом Спирсом, который является ее опекуном.

Отец знаменитости вот уже 12 лет распоряжается ее средствами по праву опекуна. В прошлом году Спирс в судебном порядке решила лишить родителя этого статуса, но Джеймс сумел убедить суд, что дочь нуждается в постоянной заботе близкого человека.

Несмотря на споры с отцом, Спирс призналась поклонникам, что сейчас счастлива, как никогда ранее. По словам певицы, у нее есть чудесные дети, красивый дом, и она этому рада.

"Я сейчас получаю удовольствие, у меня переходный период в жизни, и я просто наслаждаюсь собой, вот и все", - заявила исполнительница.

Она подчеркнула, что пока всерьез не задумывалась о возвращении на сцену, передает Cosmopolitan.

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