Собянин: Москва находится практически на пике заболеваемости

Но москвичи стали охотнее записываться на вакцинацию, и это обнадеживает

Москва находится практически на пике заболеваемости по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тем не менее, ситуация обнадеживает. По словам мэра, москвичи стали активнее записываться на вакцинацию – только за последние сутки число желающих составило 60 тысяч человек. Это в 10 раз выше минимальных показателей.

"Это обнадеживает, означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту от пандемии, стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", - сказал мэр.

В Москве за последние сутки выявлено 6534 случая заболевания коронавирусом. В городе открыто свыше 100 пунктов, где жители могут сделать прививку.

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