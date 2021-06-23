Собянин открыл сразу четыре поликлиники после комплексной реконструкции

Одну из них он посетил лично

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл после реконструкции сразу четыре поликлиники. Одну из них – поликлинику №6 – мэр посетил лично. Еще три - филиал №2 ДГП №122 в Гольяново, филиал №2 ГП №2 в Чертаново Центральном и филиал №4 ДГП №10 в Черемушках – он открыл по видеосвязи.

"Поздравляю вас всех с новосельем. Понятно, что прошел определенный период времени, когда вы работали в достаточно сжатых и не очень комфортных условиях. Наверное, не все из вас верили, что мы достаточно быстро проведем такую мощную реконструкцию ваших поликлиник, сделаем из такого морально и физически устаревшего здания такое современное здание с современным оборудованием, самым современным, которое есть в городе" – сказал мэр.

Он также выразил благодарность коллективу врачей за их работу в период пандемии.

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