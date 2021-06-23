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В выходные в Москве пройдут дожди

14:01
  • среда
  • 23 июня 2021

Жара немного спадет

В ближайшие выходные в Москве ожидаются кратковременные дожди и раскаты грома. При этом воздух прогреется до +34 градусов, сообщила синоптик Елена Волосюк.

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"В выходные с запада и северо-запада к столичному региону начнет приближаться атмосферный фронт, правда, активность его невелика, и запасы влаги тоже невелики... Возрастет вероятность локальных, небольших, кратковременных дождей, в отдельных районах он может сопровождаться раскатами грома. В таких условиях жара немного ослабеет", - рассказала Волосюк.

Несмотря на дожди, жара не спешит покидать столицу. В субботу днем в Москве столбики термометров покажут +32-34 градуса, а в Московской области - +28-32 градуса, передает РИА Новости.

"Это тоже жарко, это на 7-8 градусов выше климатической нормы. Но в сравнении с температурами, которые установились в начале недели это немного прохладнее", - подчеркнула синоптик.

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