В Кремле прокомментировали возможность нового локдауна

Это решение на крайний случай
Введение локдауна на федеральном уровне на данный момент не планируется.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун", - сказал представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").
Песков напомнил, что решение о вводе ограничительных мер в регионах принимают местные власти.
Ранее власти Москвы заявили, что локдаун – вариант развития событий на крайний случай, так как это болезненное решение для экономики.
В последние недели ситуация с коронавирусом в России серьезно усложнилась. За последние сутки врачи выявили 17 594 новых случаев заражения COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram