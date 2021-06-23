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В Кремле прокомментировали возможность нового локдауна

13:23
  • среда
  • 23 июня 2021

Это решение на крайний случай

Введение локдауна на федеральном уровне на данный момент не планируется.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун", - сказал представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

Песков напомнил, что решение о вводе ограничительных мер в регионах принимают местные власти.

Ранее власти Москвы заявили, что локдаун – вариант развития событий на крайний случай, так как это болезненное решение для экономики.

В последние недели ситуация с коронавирусом в России серьезно усложнилась. За последние сутки врачи выявили 17 594 новых случаев заражения COVID-19.

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