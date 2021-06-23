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В Кремле отвергли возможность дефицита вакцин в России

13:29
  • среда
  • 23 июня 2021

Есть временные логистические затруднения

Нехватка вакцин от коронавируса в некоторых российских регионах вызвана временными логистическими затруднениями. Дефицита препаратов не предвидится, проблема будет решена в ближайшее время, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков высказался о "дискриминации непривитых"

"Я думаю, что за ближайшие дни это будет все компенсировано и в необходимом количестве, как это было все предыдущие месяцы, вакцина будет находиться в гражданском обороте. Здесь никаких проблем нет. Производство налажено, оно осуществляется в достаточном количестве для внутреннего потребления", - заявил представитель Кремля.

Песков пояснил, что для хранения вакцин нужны определенные условия. Поэтому накапливать их в большом количестве просто невозможно.

Пресс-секретарь напомнил, что до недавнего времени вакцинация шла темпами, которые оставляли желать лучшего. Теперь же, из-за очередной и опасной волны коронавируса, а также активной информационной кампании, число желающих получить прививку значительно возросло, приводит комментарий Пескова "Интерфакс".

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