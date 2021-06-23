Совфед завершает весеннюю сессию рассмотрением более 150 вопросов

Речь шла и о потопе в Крыму

Сегодня Совет Федерации завершает весеннюю сессию. В повестке финального заседания - более 150 важных вопросов, передает "ТВ Центр".

Среди них - законы, ужесточающие правила приобретения оружия и о защите персональных данных клиентов кредитных организаций. Особое внимание уделили текущим проблемам. Валентина Матвиенко выразила поддержку пострадавшим от наводнения в Крыму, поручила сенаторам следить за ситуацией и оперативно оказывать помощь людям. Также речь зашла о важности контроля за организацией и проведением детского отдыха.

"Прошу вас в рамках региональной недели следующей заняться этим, темой летнего отдыха детей. Проверить как лагеря, в каком состоянии, как организован отдых, как с возвратом денег родителям, которые приобрели путёвки. Обратите, пожалуйста, на это серьезное внимание, это сегодня самая актуальная проблема", - призвала Валентина Матвиенко.

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