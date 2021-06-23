Американские военные отработали нанесение ударов по России

Пентагон чаще стал проводить учения у границ нашей страны

Пентагон в ходе учений на Аляске отработал нанесение массированных ударов по территории России.

Учения Northern Edge прошли в мае этого года, заявил глава ГУ Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорю Костюков. В них приняли участие 15 тысяч американских военнослужащих. Они отработали массированные ракетно-авиационные удары, высадку морского и воздушного десантов.

"В мае этого года на Аляске американскими войсками отрабатывался вариант военной операции против "Арктического государства" (подразумевалась Россия)", - сказал Костюков на IX Московской конференции по международной безопасности.

По словам начальника ГРУ, США стали все чаще проводить учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что говорит о "ярко выраженном антироссийском и антикитайском характере", передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram