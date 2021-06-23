Американец перечислил самые раздражающие привычки россиян

Разный менталитет заставляет по-разному смотреть на некоторые вещи

Американец Джейкоб в своем блоге рассказал, о том, какие привычки россиян могут раздражать граждан Соединенных Штатов. По его словам, иностранцам не нравится нарушение личного пространства, рассказы о жизни и разговоры на политические темы.

Джейкоб заявил, что американцы очень не любят, когда их трогают. В США подобное считается нарушением личного пространства. Чтобы избежать недопониманий, блогер посоветовал соблюдать дистанцию и не приближаться на расстояние вытянутой руки.

Также американцев удивляет, когда в ответ на вопрос "Как дела?" русские начинают рассказывать собеседнику о своей жизни. В США такой вопрос практически равносилен приветствию, а потому стоит вежливо заверить собеседника, что все в порядке, и спросить о том же.

Еще одной странной привычкой русских жители Соединенных Штатов считают любовь поговорить о политике. В Америке подобные беседы принято вести в кругу близких.

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