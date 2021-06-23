Жителей Петербурга предупредили о грозах с градом

Температура немного понизится

Перегрев атмосферы над Санкт-Петербургом приведет к ожидаемому результату – на Северную столицу прольются ливни, возможен град, предупреждают синоптики. Температура немного понизится, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"На сегодняшний день мы ждем прохождение 24-го числа утром, днем атмосферного фронта, который, скорее всего, разрядит атмосферу ливнями, грозами, там вероятен град. Сейчас такая ситуация может быть в любом случае, потому что очень большой перегрев атмосферы", - цитирует синоптика ТАСС.

В Петербурге 23 июня установлен пятый подряд рекорд максимальной температуры воздуха С утра столбик термометра показывал 31,4 градуса - выше максимума для этого дня, зафиксированного в 1917 году.

Колесов утверждает, что температура в северо-западном регионе понизится с 31-36 градусов до 25-30. По данным метеослужбы, в пятницу в Петербурге будет плюс 30 градусов, на выходных 25-27 градусов.

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