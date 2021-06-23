Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу

Инцидент произошел в Черном море
Британский эсминец Defender зашел в территориальные воды России у мыса Фиолент в Черном море на три километра.
Так как Defender не отреагировал на предупреждения российской стороны, пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик С-24М сбросил предупредительные четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения эсминца.
После совместных действий Черноморского флота и пограничной службы ФСБ британский корабль покинул российские воды, заявили в Минобороны.
UPD (14:20): Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением госграницы британским эсминцем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram