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Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу

14:12
  • среда
  • 23 июня 2021

Инцидент произошел в Черном море

Британский эсминец Defender зашел в территориальные воды России у мыса Фиолент в Черном море на три километра.

Так как Defender не отреагировал на предупреждения российской стороны, пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик С-24М сбросил предупредительные четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения эсминца.

После совместных действий Черноморского флота и пограничной службы ФСБ британский корабль покинул российские воды, заявили в Минобороны.

UPD (14:20): Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением госграницы британским эсминцем.

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