В "Векторе" усомнились в существовании московского штамма коронавируса

Выделять отдельный штамм пока рано
В центре "Вектор" считают, что в настоящее время пока рано говорить о московском штамме коронавируса. Специалисты отметили, что предполагаемая новая мутация "по большей части условный и гипотетический феномен".
"В настоящее время сложно судить о появлении четко дифференцируемой московской разновидности нового коронавируса, обладающей значимыми отличительными свойствами", - заявили в "Векторе".
Отмечается, что в первую очередь следует учитывать, что COVID-19 может приобретать те или иные местные генетические изменения, вызванные некоторыми точечными заменами. Благодаря пониманию этой специфики эксперты могут не только лучше отслеживать распространение вируса, но и оптимизировать санитарные меры, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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