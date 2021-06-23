В "Векторе" усомнились в существовании московского штамма коронавируса

Выделять отдельный штамм пока рано

В центре "Вектор" считают, что в настоящее время пока рано говорить о московском штамме коронавируса. Специалисты отметили, что предполагаемая новая мутация "по большей части условный и гипотетический феномен".

"В настоящее время сложно судить о появлении четко дифференцируемой московской разновидности нового коронавируса, обладающей значимыми отличительными свойствами", - заявили в "Векторе".

Отмечается, что в первую очередь следует учитывать, что COVID-19 может приобретать те или иные местные генетические изменения, вызванные некоторыми точечными заменами. Благодаря пониманию этой специфики эксперты могут не только лучше отслеживать распространение вируса, но и оптимизировать санитарные меры, передает ТАСС.

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