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Москвичам напомнили про смог 2010 года

14:44
  • среда
  • 23 июня 2021

Отдыхающим напомнили об аккуратном обращении с огнем

Жителям московского региона следует вспомнить об аккуратности при обращении с огнем. Аномальная жара создала все условия для воспламенения торфяников, ситуация с каждым часом все напряженнее, заявила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
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"Безусловно, установившаяся в столичном регионе сухая, аномально жаркая погода в тех регионах, где находятся торфяники, способствует даже к самовоспламенению... Ситуация в плане возгорания торфяников безусловно с каждым часом становится все напряженнее", - заявила Волосюк агентству РИА Новости.

Метеоролог не ожидает повторения ситуации 2010 года, когда Москву заволокло дымом и смогом от пожаров. Она напомнила, что тогда горели не только торфяники, но и леса в Подмосковье. Тем не менее, Волосюк напоминает, что многое зависит от поведения людей и призывает москвичей к осторожности.

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