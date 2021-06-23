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Послы ЕС согласовали секторальные санкции против Белоруссии

14:34
  • среда
  • 23 июня 2021

Меры могут быть приняты уже в ближайшие дни

Как сообщает в среду ТАСС со ссылкой на собственный дипломатический источник, комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал пакет секторальных экономических санкций против Белоруссии.
В Белоруссии пообещали не оставить санкции Запада без ответа

"Они будут утверждены Советом ЕС по письменной процедуре к заседанию Европейского совета", - добавил собеседник агентства.

Уточняется, что саммит ЕС пройдет 24-25 июня.

По данным источника, ограничения коснутся семи секторов белорусской экономики, в том числе тех, что ориентированы на экспорт в ЕС.

Ранее на этой неделе главы МИД стран ЕС приняли четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии. В него вошли восемь компаний и 78 физических лиц.

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