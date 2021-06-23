Послы ЕС согласовали секторальные санкции против Белоруссии

Меры могут быть приняты уже в ближайшие дни
Как сообщает в среду ТАСС со ссылкой на собственный дипломатический источник, комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал пакет секторальных экономических санкций против Белоруссии.
"Они будут утверждены Советом ЕС по письменной процедуре к заседанию Европейского совета", - добавил собеседник агентства.
Уточняется, что саммит ЕС пройдет 24-25 июня.
По данным источника, ограничения коснутся семи секторов белорусской экономики, в том числе тех, что ориентированы на экспорт в ЕС.
Ранее на этой неделе главы МИД стран ЕС приняли четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии. В него вошли восемь компаний и 78 физических лиц.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram