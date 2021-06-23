РКН обратился к Google из-за нарушений "Умным голосованием" российских законов

Сервис собирал ФИО, место жительства и электронные адреса

Роскомнадзор уведомил американскую компанию Google о необходимости прекратить нарушение законов в части обработки персональных данных сайтом "Умное голосование".

Надзорное ведомство попросило предоставить ведения о фактическом администраторе интернет-ресурса. Информация о нем отсуствует в Реестре операторов персональных данных.

Кроме того, Google должен прекратить обработку персональных данных российских граждан, так как это нарушает российское законодательство, передает РИА Новости.

"Сервис "Умное голосование" собирает развернутые данные российских граждан, включая сведения о месте жительства, электронных адресах и ФИО", - сообщили в Роскомнадзоре.

Сайт "Умное голосование" принадлежит основателю Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента - прим.ред.).

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