ЦБ заявил о неизбежности нового кризиса

Но и нынешний пока не закончился

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин сообщил в ходе своего выступления на конференции "Ренессанс капитала", что новый кризис в мировой экономике неизбежен.

Как подчеркнул Заботкин, те меры, которые сегодня принимает регулятор для поддержки экономики, своевременны, но когда закончится текущий кризис, их нужно будет прекратить - чтобы дать ситуации развиваться органично.

"Эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом", - добавил зампред ЦБ (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что сегодня ключевая ставка ЦБ находится на целесообразном уровне.

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