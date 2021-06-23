ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ заявил о неизбежности нового кризиса

14:42
  • среда
  • 23 июня 2021

Но и нынешний пока не закончился

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин сообщил в ходе своего выступления на конференции "Ренессанс капитала", что новый кризис в мировой экономике неизбежен.
Глава ЦБ заявила о восстановлении экономики России

Как подчеркнул Заботкин, те меры, которые сегодня принимает регулятор для поддержки экономики, своевременны, но когда закончится текущий кризис, их нужно будет прекратить - чтобы дать ситуации развиваться органично.

"Эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом", - добавил зампред ЦБ (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что сегодня ключевая ставка ЦБ находится на целесообразном уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Центробанк
Центробанк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.