ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британский военный атташе вызван в Минобороны после инцидента с эсминцем

15:00
  • среда
  • 23 июня 2021

Корабль ВМС Великобритании нарушил российскую границу

Минобороны России вызвало военного атташе Великобритании в Москве. Поводом стало нарушение британским эсминцем российской границы в Черном море, сообщили в военном ведомстве.
Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу

"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.

Об инциденте возле мыса Фиолент стало известно 23 июня. Как сообщили в Минобороны, российским военным и пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь по курсу следования британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальное море России. Эсминец был предупрежден о нарушении, однако продолжал движение. Границы территориального моря Российской Федерации корабль ВМС Великобритании покинул лишь после того, как  пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Великобритании на фоне здания МИД
Флаг Великобритании на фоне здания МИД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.