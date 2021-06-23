Британский военный атташе вызван в Минобороны после инцидента с эсминцем

Корабль ВМС Великобритании нарушил российскую границу

Минобороны России вызвало военного атташе Великобритании в Москве. Поводом стало нарушение британским эсминцем российской границы в Черном море, сообщили в военном ведомстве.

"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.

Об инциденте возле мыса Фиолент стало известно 23 июня. Как сообщили в Минобороны, российским военным и пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь по курсу следования британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальное море России. Эсминец был предупрежден о нарушении, однако продолжал движение. Границы территориального моря Российской Федерации корабль ВМС Великобритании покинул лишь после того, как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, передает "Интерфакс".

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