Су-30СМ сопроводил самолет ВВС США над Охотским морем

Нарушения госграницы не произошло

Согласно сообщению Национального центра управления обороной, на которое ссылается ТАСС, в среду для сопровождения американского самолета-разведчика поднимался российский Су-30СМ.

Уточняется, что приближающуюся к госгранице цель засекли над Охотским морем.

"В воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - рассказали в центре Минобороны.

Там добавили, что целью оказался стратегический самолет-разведчик RC-135. Российский истребитель сопроводил его над акваторией Охотского моря. Нарушения госграницы не произошло.

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