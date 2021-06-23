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Су-30СМ сопроводил самолет ВВС США над Охотским морем

14:50
  • среда
  • 23 июня 2021

Нарушения госграницы не произошло

Согласно сообщению Национального центра управления обороной, на которое ссылается ТАСС, в среду для сопровождения американского самолета-разведчика поднимался российский Су-30СМ.
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Уточняется, что приближающуюся к госгранице цель засекли над Охотским морем.

"В воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - рассказали в центре Минобороны.

Там добавили, что целью оказался стратегический самолет-разведчик RC-135. Российский истребитель сопроводил его над акваторией Охотского моря. Нарушения госграницы не произошло.

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