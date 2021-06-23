Анатолия Лысенко проводили в последний путь

Журналиста похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве сегодня простились с Анатолием Лысенко. Известный журналист ушёл из жизни в минувшее воскресенье. Ему было 84 года.

Траурная церемония состоялась в здании телецентра "Останкино", куда пришли его близкие, друзья и коллеги. Анатолий Григорьевич был одной из самых ярких фигур в истории отечественного телевидения. В профессию он пришёл в середине 50-х. Один из создателей легендарной программы "Взгляд", которая изменила лицо советской тележурналистики и оказала влияние на общественно-политическую обстановку в стране. Руководил холдингом ВГТРК, принимал участие в создании нашего телеканала, а с 2012 года занимал пост генерального директора ОТР.

Анатолия Лысенко похоронили на Троекуровском кладбище.

Петр Толстой, журналист, политик: "Благодаря ему, во многом благодаря ему лучшая часть того телевидения, которое есть сейчас, существует и поныне, мы все ему безумно благодарны".

Леонид Ярмольник, актёр: "Он, конечно, легенда. Он, конечно, патриарх. Он создал целую плеяду невероятно талантливых людей, помог им состояться".

Владислав Флярковский, журналист, телеведущий: "Когда вот сюда, в 4-ю студию я вошел первый раз, я вошел смело только потому, что Анатолий Григорьевич сказал мне: "Давай, давай".

Леонид Якубович, телеведущий: "Он был фантастически хороший человек, просто удивительный. Мне будет не хватать, как и всем: "Алло, привет". Очень трудно говорить".

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