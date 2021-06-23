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Плющенко нашел применение деньгам футболистов

15:07
  • среда
  • 23 июня 2021

Он предложил направить часть финансирование в другое русло

Фигурист Евгений Плющенко прокомментировал проигрыш сборной России по футболу команде Дании и вылет россиян из Евро-2020. По словам спортсмена, деньги, идущие на зарплаты футболистов, могли бы направить в более полезное русло.
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Плющенко предложил отдавать часть денег, выделяемых на футбол, фигуристам. Он уверен, что таким образом российские спортсмены смогут добиться еще больших высот, передает "Спорт-Экспресс".

"Если из денег, которые ежегодно тратим на футбол, хотя бы 30 процентов отдавать фигуристам — имею в виду строительство катков, развитие детских школ, подготовку тренерских кадров, — на всех турнирах стабильно будем на пьедестале", - заявил Плющенко.

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Евгений Плющенко
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