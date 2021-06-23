Плющенко нашел применение деньгам футболистов

Он предложил направить часть финансирование в другое русло

Фигурист Евгений Плющенко прокомментировал проигрыш сборной России по футболу команде Дании и вылет россиян из Евро-2020. По словам спортсмена, деньги, идущие на зарплаты футболистов, могли бы направить в более полезное русло.

Плющенко предложил отдавать часть денег, выделяемых на футбол, фигуристам. Он уверен, что таким образом российские спортсмены смогут добиться еще больших высот, передает "Спорт-Экспресс".

"Если из денег, которые ежегодно тратим на футбол, хотя бы 30 процентов отдавать фигуристам — имею в виду строительство катков, развитие детских школ, подготовку тренерских кадров, — на всех турнирах стабильно будем на пьедестале", - заявил Плющенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram