В Бурятии объявили нерабочими две недели из-за COVID-19

Прекращается деятельность всех предприятий за рядом исключений

В Бурятии из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки объявили нерабочими дни с 27 июня по 11 июля, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство республики.

Уточняется, что на это время прекращается деятельность всех предприятий за рядом исключений: это жизнеобеспечивающие службы, продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт, ЖКХ и СМИ.

Также сказано, что допуск в места массового отдыха будет ограничен. Цель новых мер - переломить эпидобстановку, которая в регионе ухудшается пятую неделю подряд.

Всего в Бурятии с начала пандемии COVID-19 заболели 42435 человек. За сутки подтверждено 258 новых случаев.

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