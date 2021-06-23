ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Бурятии объявили нерабочими две недели из-за COVID-19

15:03
  • среда
  • 23 июня 2021

Прекращается деятельность всех предприятий за рядом исключений

В Бурятии из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки объявили нерабочими дни с 27 июня по 11 июля, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство республики.
В Кремле прокомментировали возможность нового локдауна

Уточняется, что на это время прекращается деятельность всех предприятий за рядом исключений: это жизнеобеспечивающие службы, продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт, ЖКХ и СМИ.

Также сказано, что допуск в места массового отдыха будет ограничен. Цель новых мер - переломить эпидобстановку, которая в регионе ухудшается пятую неделю подряд.

Всего в Бурятии с начала пандемии COVID-19 заболели 42435 человек. За сутки подтверждено 258 новых случаев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.