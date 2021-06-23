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Блинкен пообещал не дать использовать "Северный поток - 2" как оружие

15:17
  • среда
  • 23 июня 2021

Вашингтон продолжает считать проект геополитическим

В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не позволит России использовать газопровод "Северный поток - 2" как средство давления.
"Свершившийся факт": Блинкен - о строительстве "Северного потока - 2"

"Наша цель остается прежней: гарантировать, что Россия не может использовать энергетику в качестве орудия принуждения, оружия против Украины или кого бы то ни было в Европе", - цитирует главу Госдепа "Интерфакс".

По словам Блинкена, Вашингтон продолжает считать "Северный поток 2" геополитическим проектом, угрожающим энергетической безопасности. Маас же на это заметил, что ФРГ все еще ведет переговоры со Штатами.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря. Проект находится в завершающей стадии.

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