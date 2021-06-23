Врачи перечислили основания для переноса ревакцинации

Повторная вакцинация в некоторых случаях противопоказана

Отложить ревакцинацию можно по тем же причинам, что и прививку. Врачи перечислили противопоказания для повторной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что перенести ревакцинацию стоит при острых фазах инфекционных заболеваний, обострении хронических болезней и других проблемах со здоровьем, которые считаются противопоказаниями для прививок.

Иммунолог Николай Крючков напомнил, что у каждой вакцины существуют противопоказания, при которых стоит вакцинироваться с осторожностью, а при которых – не следует совсем.

"Возникает причина для отказа в вакцинации или переноса, если на момент первичной вакцинации у человека возникли осложнения, как правило, аллергические. Введение такой вакцины человеку уже не показано", - отметил Крючков.

Он добавил, что, если человек после первой вакцинации все-таки заразился коронавирусом, время ревакцинации определяется с момента заболевания, а не с момента первой вакцинации, передает "Вечерняя Москва".

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