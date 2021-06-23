ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи перечислили основания для переноса ревакцинации

15:46
  • среда
  • 23 июня 2021

Повторная вакцинация в некоторых случаях противопоказана

Отложить ревакцинацию можно по тем же причинам, что и прививку. Врачи перечислили противопоказания для повторной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 30%
В "Векторе" усомнились в существовании московского штамма коронавируса

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что перенести ревакцинацию стоит при острых фазах инфекционных заболеваний, обострении хронических болезней и других проблемах со здоровьем, которые считаются противопоказаниями для прививок.

Иммунолог Николай Крючков напомнил, что у каждой вакцины существуют противопоказания, при которых стоит вакцинироваться с осторожностью, а при которых – не следует совсем.

"Возникает причина для отказа в вакцинации или переноса, если на момент первичной вакцинации у человека возникли осложнения, как правило, аллергические. Введение такой вакцины человеку уже не показано", - отметил Крючков.

Он добавил, что, если человек после первой вакцинации все-таки заразился коронавирусом, время ревакцинации определяется с момента заболевания, а не с момента первой вакцинации, передает "Вечерняя Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.