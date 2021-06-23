Врачи перечислили основания для переноса ревакцинации

Повторная вакцинация в некоторых случаях противопоказана
Отложить ревакцинацию можно по тем же причинам, что и прививку. Врачи перечислили противопоказания для повторной вакцинации от коронавирусной инфекции.
Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что перенести ревакцинацию стоит при острых фазах инфекционных заболеваний, обострении хронических болезней и других проблемах со здоровьем, которые считаются противопоказаниями для прививок.
Иммунолог Николай Крючков напомнил, что у каждой вакцины существуют противопоказания, при которых стоит вакцинироваться с осторожностью, а при которых – не следует совсем.
"Возникает причина для отказа в вакцинации или переноса, если на момент первичной вакцинации у человека возникли осложнения, как правило, аллергические. Введение такой вакцины человеку уже не показано", - отметил Крючков.
Он добавил, что, если человек после первой вакцинации все-таки заразился коронавирусом, время ревакцинации определяется с момента заболевания, а не с момента первой вакцинации, передает "Вечерняя Москва".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- В Бурятии объявили нерабочими две недели из-за COVID-19
- В Кремле отвергли возможность дефицита вакцин в России
- Доктор Румянцев: какой вакциной прививаться от COVID-19, должен решать врач
- Рекордное число москвичей записалось на вакцинацию за сутки
- В Кремле прокомментировали возможность нового локдауна