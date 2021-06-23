Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 30%

Больше всего заражений выявлено в столице

Рост заболеваемости коронавирусом в России за минувшую неделю составил 30%. Увеличени числа заболевших зафиксировано почти во всех российских регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как заявила вице-премьер на совещании президента с членами правительства, средний уровень заболеваемости COVID-19 по стране превышен в десяти регионах. Голикова назвала Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Бурятию, Карелию, Сахалин, Хакасию, Крым, Мурманскую область и Горный Алтай.

За минувшие сутки, по данным оперштаба, больше всего заражений выявлено в Москве - 6534, Московской области - 2323 и Санкт-Петербурге - 1092. Всего в России за последние 24 часа зарегистрировано 17594 новых случая COVID-19, передает РИА Новости.

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