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В Госдуме назвали провокацией ситуацию с британским эсминцем

15:49
  • среда
  • 23 июня 2021

Последствия могут быть очень серьезными

В Государственной думе высказались по поводу инцидента с эсминцем УРО ВМС Великобритании Defender, который нарушил российские границы возле мыса Фиолент. Случившееся прокомментировал  зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа.

Британский военный атташе вызван в Минобороны после инцидента с эсминцем
Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу

По его словам, расценивать произошедшее следует лишь как провокацию, которая может нести ""очень серьезные последствия". 

"Я думаю, что мы должны самым серьезным образом предупредить Великобританию о недопустимости подобных действий и о том, что если такие действия будут повторяться, то могут применены более серьезные ответные действия", - цитирует заявление парламентария RT.

Как ранее сообщили в Министерстве обороны, российским военным пришлось открыть предупредительный огонь по курсу следования британского эсминца. Затем самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание. Только после этого корабль покинул границы территориального моря России.

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