"Лучший папуля": дочь Валерия Меладзе трогательно поздравила отца с днем рождения

К поздравлениям присоединилась жена артиста Альбина Джанабаева

Заслуженный артист России Валерий Меладзе в среду отмечает свой 56-й день рождения. Певца поздравляют его друзья и близкие.

"С днем рождения, самый веселый, добрый и просто лучший папуля!" – написала в своем инстаграме дочь музыканта от первого брака Арина.

К поздравлениям уже присоединилась жена Меладзе Альбина Джанабаева. "С днём Рождения, любимый! Будь счастлив!" – подписала она семейное фото. На снимке изображены она, Меладзе и их сыновья Константин и Лука.

Видео: Валерий Меладзе в программе "Приглашает Борис Ноткин"

Судя по всему, эта публикация сильно тронула певца. "Спасибо, любимые мои, я счастлив!" – отреагировал в комментариях к посту сам Валерий Меладзе.

Валерий Меладзе – многодетный отец. От первого брака с Ириной Маклухиной он воспитывает трех дочерей: Ингу, Софью и Арину. А от второго брака – с певицей Альбиной Джанабаевой – двух сыновей и одну дочь: Константина, Луку и Агату.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram