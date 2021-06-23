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Москва побила температурный рекорд 1948 года

15:54
  • среда
  • 23 июня 2021

Дожди в столице возможны не раньше пятницы

Новый температурный рекорд установлен в Москве. Воздух в столице, по данным главной московской метеостанции на ВДНХ, к 14:00 23 июня прогрелся до 34,3 градуса. Это на 0,7 градуса выше предыдущего рекордного значения, сообщили в московском метеобюро.
В Москве на этой неделе ожидается жаркая погода с дождями

"Сегодня превышен температурный рекорд дня, установленный 23 июня 1948 года (33,6). Этот максимум превзойден на 0,7 градуса", - приводит сообщение метеобюро "Интерфакс".

По мнению синоптиков, это не предел. Есть все основания полагать, что  столица может побить до истечения суток и абсолютный рекорд этого дня, установленный в 1901 году – тогда в Москве термометры показывали 34,7 градуса.

"Оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе действует уже шестые сутки подряд. По данным Гидрометцентра, среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов. По прогнозам, дожди возможны не раньше пятницы.

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