Собянин рассказал о проникновении индийского штамма в Москву

В столице мутация оказалась еще в апреле

В ходе совещания у президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, согласно последним данным, индийский штамм коронавируса "дельта" появился в столице в апреле.

"В мае нарастал, и вот он выстрелил сейчас, когда стал массовым. Это объясняет многие вещи, связанные с огромным количеством доли молодых людей, которые болеют, когда на 20-30% людей, которые болеют очень тяжело, находятся в реанимации, увеличением смертности и так далее", - приводит слова градоначальника ТАСС.

Как добавил Собянин, новая индийская мутация выявлена у около 90% всех заболевших коронавирусом в городе.

Вместе с тем мэр отметил, что, по действующим прогнозам, ситуация с COVID-19 в Москве в ближайшее время будет оставаться напряженной, оптимистичных предположений пока делать не приходится.

За минувшие сутки коронавирусом в столице заболели 6534 человека, по всей стране - 17594.

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