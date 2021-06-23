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Половина жителей России одобрила обязательную вакцинацию от коронавируса

16:01
  • среда
  • 23 июня 2021

Против - 30%

Около половины россиян (49%) поддержали решение властей о введении в стране обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для ряда граждан, показал опрос ВЦИОМ.
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30% опрошенных эту идею не одобрили, а еще 16% отнеслись к нововведению нейтрально. При этом в городах, население которых не превышает 100 тысяч человек, за обязательную вакцинацию выступили 54% респондентов. Больше всего недовольных новым решением властей оказалось в Москве и Санкт-Петербурге.

Также отмечается, что 22% опрошенных не знали об обязательной вакцинации – в основном это россияне в возрасте от 18 до 34 лет. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек, передает РБК.

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