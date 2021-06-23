Собянин оценил работу московской медицинской системы

Она работает близко к полной мощности, но справляется

Как сообщил в ходе совещания с президентом России и членами правительства страны мэр Москвы Сергей Собянин, медицинская система столицы справляется с вызовами пандемии.

"Мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но, тем не менее, понятно, что медицинские возможности, они не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан", - цитирует градоначальника РИА "Новости".

Вместе с тем мэр уточнил, что прямо сейчас система здравоохранения города функционирует близко к полной мощности. Мобилизовано 20 тысяч коек для пациентов с COVID-19, всего в Москве - чуть больше 30 тысяч коек.

По словам Собянина, поставки вакцин в Москву достаточны, развернуты дополнительные пункты вакцинации, работают дополнительные бригады.

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