Собянин рассказал Путину о ходе вакцинации в Москве

В последние дни власти столицы регистрируют большие темпы вакцинации

Актуальные проблемы, требующие принятия оперативных решений, обсудил сегодня Владимир Путин с членами правительства в ходе совещания, прошедшего в онлайн-формате. В частности, глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту о ситуации с паводками и пожарами в стране, и в том числе, о том, как проходит ликвидация последствий мощного наводнения в Крыму.

Главное внимание было уделено ситуации с коронавирусом. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, наблюдаемый сегодня рост заболеваемости ковидом связан с несоблюдением людьми ограничительных мер. Самые высокие показатели фиксируются в тех регионах, где были сняты ограничения на проведение зрелищных мероприятий и оказание услуг общепита ночью. По ее словам, сейчас после принятых правительством по указанию президента мер, граждане страны более активно вакцинируются. Темпы прививочной кампании за неделю возросли в среднем в 1,7 раза.

Владимир Путин попросил вице-премьера рассказать, как ведется работа по согласованию открытия границ с другими странами и профилактике коронавируса среди тех, кто уезжает за границу на отдых.

"Татьяна Алексеевна, мы согласовали с вами расширение авиационного сообщения с довольно большим количеством стран... Вот сейчас отпускной каникулярный период. Вопрос - вы как-то с коллегами в этих странах обсуждаете ситуацию? Работа как организована? Вот приехал человек в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, семья приехала, кто-то из членов семьи заболел. Во многих странах просто на порог больницы не пускают иностранцев. Сейчас как с этим обстоят дела и как нам потом этих людей вывозить на родину? Какая там ситуация?" – спросил Владимир Путин.

"В Турцию мы непосредственно выезжали. Наша мониторинговая миссия состояла из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона. Смотрели больницы, смотрели, как организовано ПЦР-тестирование, как организована доставка больных в медицинские организации. И по результатам этого инспекционного визита и согласования отдельных подходов были приняты решения оперативным штабом о возобновлении авиационного сообщения с Республикой Турция", - рассказала Татьяна Голикова, вице-премьер.

О ситуации с коронавирусом в Москве президенту рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за последнюю неделю в городе выявлено максимальное число заболевших - 53 тысячи. А число госпитализированных достигло 12 тысяч. По прогнозу мэра, нынешняя неделя может показать максимальную госпитализацию за весь период пандемии. В то же время, принимаемые меры дают надежду, что эту ситуацию удастся переломить.

"В последние дни мы регистрируем очень большие темпы вакцинации. За вчерашние сутки записалось 60 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем, скажем, пару недель тому назад. Это говорит о том, что мы можем действительно реально нарастить такие темпы, чтобы привить пару миллионов человек в месяц. И сохраняя такие темпы, мы реально сможем провести массовую вакцинацию - единственно возможную защиту граждан, их здоровья от наступающей новой мутации инфекции. Мы развернули дополнительные пункты вакцинации, дополнительные бригады туда направили - так, чтобы не было никаких отказов в объемах и сроках вакцинации всех желающих. Мы будем мониторить эту ситуацию и оперативно принимать все необходимые меры, исходя из складывающейся обстановки, чтобы максимально, с одной стороны, обеспечить граждан, их здоровье, жизнь, с другой стороны - все-таки максимально дать возможность экономике города работать нормально", - сообщил Сергей Собянин.

"Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами, чтобы снизить риски для наших людей, жителей столицы. Продолжим работать с вами в таком же оперативном режиме по обмену информацией по предлагаемым вами мерам борьбы с коронавирусом", - ответил Владимир Путин.

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