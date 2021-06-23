Подробности инцидента с британским эсминцем в Черном море

Британские военные опровергли, что россияне открыли стрельбу в сторону Defender

Действия эсминца "Дефендер" британских ВМС в Черном море - это грубое нарушение конвенции ООН. Военный атташе при посольстве Соединенного королевства в Москве вызван в Министерство обороны России в связи с инцидентом с британским эсминцем в черноморском регионе. Минобороны зафиксировало нарушение российской государственной морской границы кораблём королевских ВМС. По сообщению ведомства, силы Черноморского флота и Погранслужбы ФСБ сначала напрямую сообщили британцам о нарушении, а затем вынуждены были сделать предупредительные выстрелы.

Действия нарушителя у берегов Крыма зафиксированы посекундно. В 11:52 эсминец ВМС Великобритании пересекает государственную границу Российской Федерации и входит в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 километра. На предупреждение о применении оружия не реагирует. Наш пограничный сторожевой корабль делает предупредительный выстрел. Через две минуты - еще один. СУ-24М сбросил 4 авиабомбы по курсу движения корабля. Тот покидает российскую территорию. Военного атташе при посольстве Великобритании вызвали в Минобороны и вручили ноту протеста.

"Англичане, и не только они, очень многие другие, не считают Крым принадлежащим России. Поэтому, соответственно, они Вам могут заявить, что Украина им разрешила там пройти. Они там и прошли. Вот и все, собственно. Были ли эти провокации по отношению к России? До определенной степени да", - заявил военный эксперт Александр Храмчихин.

Именно так англичане и попытались оправдаться. Мол, корабль тихо и мирно шел из Одессы в Грузию. Позорный для себя эпизод с предупредительными выстрелами и вовсе отрицают. Ведь тогда придется признать, что Россия готова и способна давать жесткий отпор, защищая свои территории.

"Предупредительных выстрелов по Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении британских военных.

Хорошо хоть, что следуя такой логике, англичане не рискнули пришвартоваться в Севастополе. На осознанность этой провокации указывает тот факт, что эпизод с британскими кораблями - далеко не первый. Могли бы уже выучить, чей Крым. Но продолжают обострять. Про якобы мирный проход в Великобритании рассказывали и в случае с другим эсминцем. Согласно 19-й статье Конвенции ООН по морскому праву проход корабля считается мирным, если он не нарушает общественный порядок и безопасность прибрежного государства. В октябре прошлого года эсминец "Дрэгон" перемещался поблизости от Севастополя с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей. В нашем Минобороны оба этих эпизода считают грубейшим нарушением, а сегодняшние действия британцев расценили как опасные. И это не единичные случаи. Подобраться к нам пытаются и по воде, и с воздуха. Этой весной нашим истребителям несколько раз пришлось отгонять то американские бомбардировщики, то самолет-разведчик ВВС США.

"Значительно возросла активность военно-морских сил НАТО у наших границ. Практически на постоянной основе в Черном и Балтийском морях действуют корабли, оснащенные высокоточным оружием большой дальности, выполняются полеты самолетов разведывательной, патрульной и ударной авиации, а также беспилотных летательных аппаратов. Действия кораблей США и их союзников носят явно провокационный характер. Таким образом, создаются попытки возникновения инцидентов, что не способствует снижению напряженности в военной отрасли", - сообщил Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России.

Морские провокации Штаты пробовали обкатать еще на СССР. На этих кадрах 1988 года запечатлен так называемый черноморский инцидент, который едва не обернулся полномасштабной войной. Американские крейсер и эсминец заявились в Черное море и пересекли границу Союза. Значительно уступавший им по размерам и водоизмещению советский сторожевой корабль пошел на таран и заставил нарушителей ретироваться. Урока американцы не поняли. Как совсем недавно гордость ВМФ США, ракетный эсминец, удирал от пролетевших над ним российских самолетов тоже подзабыли. Продолжают наступать на те же грабли. Еще и союзников типа Великобритании привлекают. Эксперты не исключают, что очередная провокация была согласована между Лондоном и Вашингтоном. И все это, несмотря на встречу двух президентов в Женеве и озвученную готовность выстраивать диалог. На следующей неделе в Черном море стартуют украинско-американские учения Sea Breeze. Цели две - под шумок снабдить Киев оружием и побряцать им под носом у России. Москва, прогнозируя риски непреднамеренных инцидентов в акватории, призывала США и союзников отказаться от маневров. Сегодняшний эпизод - наглядное подтверждение опасений: маневры еще даже не начались, а провокации уже пошли.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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