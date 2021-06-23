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Голикова назвала регионы, где больше и меньше всего вакцинированных

16:25
  • среда
  • 23 июня 2021

Власти призывают все субъекты принять аналогичные московским меры против COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассказала о том, как идет вакцинация от коронавирусной инфекции в стране.
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"На сегодняшний день лидерами по темпу вакцинации на 100 тысяч населения являются Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область и город Москва", - приводит слова заместителя председателя правительства ТАСС.

Она уточнила при этом, что меньше всего привившихся - в Дагестане, Ульяновской, Владимирской и Вологодской областях.

Что касается показателей тестирования на COVID-19, самые низкие - в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области, добавила Голикова.

Кроме того, вице-премьер выступила с обращением ко всем регионам страны - принимать аналогичные московским меры против распространения инфекции.

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