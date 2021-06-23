Собянин рассказал о завершении комплексной реконструкции еще 4 поликлиник

В программу комплексной реконструкции в столице на ближайшие годы вошли 137 зданий городских поликлиник
Столичные власти будут следить за развитием эпидемической ситуации и оперативно принимать все необходимые меры. Об этом сообщил мэр Москвы во время осмотра реконструированной поликлиники в районе Коптево. Одновременно с этим зданием по видеосвязи Сергей Собянин открыл еще три медучреждения после капремонта. Это поликлиники в Чертанове, Гольянове и Черемушках.
Уютный дворик, велопарковка под навесом, удобный вход. Перемены в третьем филиале коптевской районной поликлиники начинаются от самых её ворот. Для пациентов с признаками респираторных заболеваний в медучреждении создан специальный отдельный вход - фильтрбокс. При необходимости через него заболевший прямо с улицы, не контактируя с другими людьми, сможет попасть на прием к дежурному врачу и другим специалистам.
В ходе комплексной реконструкции длиной в год здание типовой советской поликлиники перестроили по новому московскому стандарту. А значит заменили буквально все: от фасада, окон и дверей до зонирования целых этажей.
"Сделали капитальный ремонт и в чердачном помещении, и в подвальном помещении. В частности, наших сотрудников в подвальном помещении ожидает прекрасная гардеробная с душевыми кабинами, где человек может просто отдохнуть и прийти в себя после трудового дня", - заявила Валентина Лысенкова, заведующая филиалом № 3 ГП № 6.
Переступив порог родной поликлиники впервые после ремонта, сотрудники глазам не поверили - свое прежнее место на первом этаже сохранил разве что гардероб.
С комфортом скоротать время в ожидании приема пациенты теперь смогут на любом из этажей - в уютных зонах с кондиционером, кулером и электронными табло вызова. Не узнать и кабинеты специалистов: светлые и просторные, укомплектованные по последнему слову медицинской техники. К примеру, этим инновационным электрохирургическим аппаратом прямо в районной поликлинике хирург сможет проводить такие операции, ради которых раньше пациентам пришлось бы специально ложиться в стационар.
"В основном, все операции будут на коже. Для выявления ранней стадии рака. И отправлять материалы на гистологическое исследование. Операции будут менее инвазивные и малотравматичные", - объяснил Максат Ходжаев, врач-хирург филиала № 3 ГП №6.
Своих первых пациентов обновленная поликлиника примет уже в понедельник 28 июня. Тогда же после капитального ремонта в столице начнут свою работу ещё 3 районных медучреждения: в Гольянове, Чертанове Центральном и Черемушках. Поздравить медиков с предстоящим открытием приехал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Наверное, не все из вас верили, что мы достаточно быстро проведем такую мощную реконструкцию ваших поликлиник, сделаем из таких морально уже и физически устаревших зданий вот такое современное здание с современным оборудованием - самым современным, которое есть в городе. Я думаю, одно из самых современных в мире. Это такой хороший шаг вперед развития нашей амбулаторной службы, поликлинической службы. Очень важно, что новые поликлиники комплектуются врачами, которые востребованы местным населением, оборудованием. Комфортные для посетителей и, надеюсь, для вас. С новосельем!" – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего в программу комплексной реконструкции в столице на ближайшие годы вошли 137 зданий городских поликлиник. Помимо них, ещё 30 новых планируется построить.
Татьяна Сидорова, Николай Карбанов, Андрей Булычев, Андрей Талалай, Владислав Карташов. "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram