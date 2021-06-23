Минобороны и МЧС продолжают помогать в борьбе с коронавирусом в России

Подразделение МЧС России в среду провело дезинфекцию Киевского вокзала в Москве

Российское правительство рекомендовало регионам сформировать резервный коечный фонд. Врачи постоянно напоминают: лучший способ остановить пандемию - это вакцинация. Новый штамм вируса "дельта" крайне опасен и существует огромный риск как минимум попасть в больницу. Поддельные паспорта о вакцинации от осложнений, конечно, никого не спасут. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 17 тысяч 594 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели - 12 тысяч 660 человек.

В рюкзаке лежит несколько конвертов. В каждом - паспорт вакцинации, но все документы являются поддельными. Задержанный молодой человек сразу называет московский адрес, где выписка документов поставлена на поток. Стопки бланков, десятки печатей. Имена заказчиков вписывали за пять тысяч рублей, услугу предлагали в интернете. Теперь умельцам, вакцинировавшим население без уколов, грозит до двух лет лишения свободы.

"Присутствовал Владимир, который их заполнял. Я понимал, что они поддельные. Но я согласился на эту работу только потому, что у меня были финансовые трудности", - сказал на допросе задержанный.

Желающих получить паспорт вакцинации, а, главное, иммунитет к коронавирусу в Москве с каждым днем все больше. Суточное число записей на прививку выросло в 10 раз по сравнению с недавним периодом. И это без учета тех, кто идет в мобильные прививочные пункты в торговых центрах и парках – там предварительная запись не нужна.

"Поскольку обстановка сложная, болеют очень много. Появились новые разновидности. Поэтому пришли сделать прививку", - говорит жительница Москвы Наталья Антонова.

Еще одна причина ажиотажа возле пунктов вакцинации – желание москвичей жить привычной доковидной жизнью. Например, ходить в кафе, рестораны и фудкорты. Туда и на массовые мероприятия численностью до 500 человек, начиная с 28 июня, попасть можно только по QR-коду. Получить его могут граждане, прошедшие вакцинацию. QR-код содержится в электронной версии сертификата. У тех, кто переболел ковидом и был выписан не раньше полугода назад, код будет содержаться в электронной медицинской карте, а также на порталах ЕМИАС.Инфо и mos.ru. На этих же интернет-ресурсах можно получить заветный штрих-код после отрицательного результата ПЦР-теста. Такой электронный пропуск будет действовать в течение трех суток с момента отправки лабораторного заключения.

"ПЦР-тест должен быть сдан в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС, то есть те из них, которые автоматически передают данные. В принципе, в Москве сейчас все лаборатории отдают эти данные, поэтому даже иногородний, иностранец или получают QR-код на mos.ru", - сказал Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий Москвы.

То есть для посещения предприятий общепита всем гостям столицы - вне зависимости от гражданства - будет необходим результат ПЦР-теста, если не пройдена вакцинация российским препаратом. На входе охранник или администратор верифицирует QR-код, а затем проверит, совпадает ли имя обладателя пропуска с паспортными данными. Детям до 18 лет при входе в кафе также будет необходим штрих-код по результатам ПЦР-анализа. Кстати, медики, работающие в "красной" ковидной зоне отмечают, как стремительно "молодеет" аудитория пациентов, поступающих в стационары.

"Если раньше наибольшую группу риска представляли люди старшей возрастной группы, имеющие сниженный иммунитет, то в настоящее время мы видим количество лиц трудоспособного молодого возраста - в возрасте от 22 до 55 лет - все больше поступают в стационары. В полтора раза превышает количество пациентов из других возрастных групп", - заявила Марина Антошечкина, заместитель главного врача ГКБ №24.

В Подмосковье в среду установлен антирекорд по числу заболевших с начала пандемии – более 2300 человек в сутки. Около 100 пациентов доставлены во временный госпиталь, развернутый в парке "Патриот". Для работы сюда направлены военные медики.

Силовые ведомства и экстренные службы, как и год назад, помогают гражданским специалистам в борьбе с ковидом. Подразделение МЧС России сегодня провело дезинфекцию Киевского вокзала. Обработка велась в залах и на перронах – уже через 15 минут помещения стали безопасны для пассажиров и сотрудников вокзала.

Егор Киселёв, Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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